VIRITECH APRICALE - Plus de 1000 ch avec une propulsion hydrogène

Implantée sur le campus technologique de Mira, à l’ouest de Birmingham, Viritech est une start-up qui souhaite, à l’avenir, apporter sa pierre à l’édifice de l’électrification des véhicules en tant que fabricant de composants pour les applications dans les piles à combustible. Pour démontrer les multiples possibilités de cette technologie, Viritech envisage de lancer sur le marché une hypercar de 750 kW/1020 ch appelée Apricale, qui sera limitée à 25 exemplaires et devrait coûter plus de deux millions d’euros. Le constructeur envisage de dévoiler un premier prototype en 2022.

Inspirée par les grands constructeurs

Le design de l'hypercar renvoie à quelques grands noms : à première vue, la partie avant rappelle la Mercedes-AMG One avec un soupçon de Porsche 918, tandis que l’arrière, avec sa signature lumineuse frappante, pourrait provenir de McLaren et être une évolution de la P1. Du moins sur les premières images de l'Apricale, des caméras sont venues remplacer les rétroviseurs extérieurs, comme le proposent déjà Audi et Honda sur des véhicules de série.

L'Apricale, dont Viritech prévoit de dévoiler un prototype en 2022, présentera les avantages de la propulsion par pile à combustible. Viritech Le design fait référence à de célèbres hypercars, telles que la McLaren P1 ou encore la Mercedes-AMG One. Viritech L'hypercar britannique sera limitée à 25 exemplaires et devrait coûter plus de deux millions d'euros. Viritech

Mais son moteur est complètement différent. Une pile à combustible convertit l'hydrogène en électricité, et seule de la vapeur d'eau sort de son échappement. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser des batteries volumineuses, lourdes et coûteuses. Viritech est fondamentalement convaincu de la viabilité future de cette technologie d'entraînement. Les Britanniques voient le plus grand potentiel dans le secteur des véhicules utilitaires. Les petites camionnettes et les camions auraient besoin de batteries pesant plusieurs tonnes pour atteindre une autonomie adaptée à l'usage quotidien, de sorte que la propulsion à hydrogène serait un choix évident.

Une autonomie de 800 kilomètres