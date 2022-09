Le meilleur fromage suisse sera élu aux Swiss Cheese Awards

«Swiss Cheese Awards 2022» : Plus de 1000 fromages suisses dégustés par 150 jurés internationaux

La 12e édition du concours se déroule du 22 au 25 septembre à Val de Bagnes (VS) pour élire le meilleur fromage de Suisse.

Plus de 1000 fromages différents, réalisés par environ 300 producteurs suisses, et répartis dans 32 catégories seront dégustés jusqu’à dimanche au Châble. Swiss Cheese Awards

Raclette, gruyère, vacherin fribourgeois, emmental, etivaz, … chaque Suisse a son fromage favoris et notre pays en offre pour tous les goûts. C’est ce que célèbre le concours «Swiss Cheese Awards» dont la douzième édition a débuté jeudi à Val de Bagnes (VS) et se terminera dimanche 25 septembre. Pour la première fois depuis sa création, la manifestation dispose de plus de 1000 fromages différents, réalisés par environ 300 producteurs suisses, et répartis dans 32 catégories.

150 jurés internationaux

Ce ne sont pas moins de 150 jurés qui se sont réunis depuis jeudi dans la salle de l’Espace Saint-Marc au Châble, dans à Val de Bagnes. Ces derniers ont l’honneur de déguster les nombreuses variétés de fromages qu’abrite notre pays. Ils viennent de Suisse mais aussi des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Canada, d’Allemagne, de France ou encore de Grande-Bretagne et ont été sélectionnés pour leur amour du produit. Parmi eux, des journalistes, des consommateurs et connaisseurs, des vendeurs, des fromagers, des exportateurs, des détenteurs de commerce, etc.

D’après la RTS, un juré peut déguster une quarantaine de fromages sur une durée de cinq à six heures. Et tous les détails sont importants: la taille, la forme, la texture, la couleur, la puissance, ou encore les arômes.

Manifestation publique

Cette année, le concours dispose de 400’000 francs de budget, financé via du sponsoring, un soutien fédéral via la promotion des ventes, les inscriptions des producteurs et des prestations bénévoles. N’importe quel fabricant de fromage suisse peut y participer.

S’il s’agit bien d’élire le meilleur fromage de Suisse 2022, avant tout la manifestation veut surtout faire la part belle aux quelques 900 spécialités fromagères produites dans notre pays. En 2018, date de la dernière édition, c’était le gruyère d'alpage AOP de la fromagerie «Alpage La Bassine» à St-George (VD) qui avait gagné la récompense suprême.

Enfin, Samedi 24 et dimanche 25 septembre, une grande fête populaire «Bagnes Capitale de la Raclette» propose au public de tester et de déguster des produits et spécialités venant de toute la Suisse. La manifestation s’accompagnera notamment d’une désalpe et d’un combat de vaches d’Hérens.