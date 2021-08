France : «Plus de 1000 hectares parcourus» par un incendie dans le Var

«Plus de 1000 hectares» de forêt et de garrigues ont été «parcourus» lundi dans le massif des Maures (Var), au nord-est de Toulon, par un violent incendie attisé par le mistral, selon les pompiers sur le terrain.

Fortes chaleurs

Toujours attisé par un violent mistral à la tombée de la nuit, alors que les avions et hélicoptères devaient interrompre leurs rotations, cet incendie est l’un des plus importants à avoir frappé la région cet été et pourrait s’avérer aussi destructeur que celui qui a touché la montagne d’Alaric dans l’Aude fin juillet. Plus important incendie de l’été en France, celui-ci avait ravagé quelque 850 hectares au total selon le dernier bilan.

Les très fortes chaleurs et le vent ont provoqué plusieurs très graves incendies cet été sur le pourtour méditerranéen, en Grèce, en Turquie et plus récemment en Kabylie, en Algérie ou encore au Maroc. Plus de 700 hectares de forêt ont ainsi été brûlés ces trois derniers jours dans le royaume chérifien. En Espagne et en Israël, deux autres pays en proie aux flammes, les chiffres lundi étaient de respectivement 12’000 et 2000 hectares ravagés, dans le centre-ouest de la péninsule Ibérique et près de Jérusalem.