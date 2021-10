Royaume-Uni : Plus de 1000 migrants ont tenté l’impossible par la Manche

Pour le seul week-end en cours, les autorités britanniques indiquent avoir intercepté quelque 1115 migrants embarqués sur des rafiots de fortune dans le périlleux bras de mer.

«En collaboration avec la police et nos partenaires internationaux, plus de 300 arrestations et 65 condamnations ont été effectuées» et «nos efforts ciblés ont permis d’empêcher plus de 13’500 tentatives» de traversées depuis le début de l’année, a-t-il ajouté.