Coronavirus au Royaume-Uni : Plus de 1000 militaires déployés pour le dépistage des routiers

L’armée britannique a annoncé vendredi avoir déployé plus de 1000 militaires pour tester au Covid-19 les milliers de chauffeurs bloqués autour du port de Douvres en raison d’une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus.

«Bien que des progrès importants aient été faits, des centaines de véhicules ayant pu quitter le Royaume-Uni, un renforcement du dépistage est nécessaire car de nouveaux véhicules continuent d’arriver toutes les heures», a ajouté cette source. Les militaires vont également participer à la distribution d’eau et de nourriture pour les conducteurs bloqués, pour certains depuis dimanche.

Vendredi après-midi, plus de 10’000 tests avaient été effectués, dont 24 positifs, a indiqué le ministre des Transports Grant Shapps. Les militaires vont également participer à la distribution d’eau et de nourriture pour les conducteurs bloqués, pour certains depuis dimanche.

La France a envoyé une équipe de 26 pompiers pour aider au dépistage, plus de 1000 repas et des bénévoles de la Croix-Rouge.

Liaison ouverte à Noël

Pour permettre un retour à la normale plus rapide, le Royaume-Uni et la France se sont mis d’accord pour maintenir exceptionnellement le trafic transmanche, maritime et ferroviaire, le jour de Noël. Les compagnies de ferries n’embarquent des véhicules que dans le sens Douvres-Calais.