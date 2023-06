Plus de 1000 offres de jeu en ligne bloquées en Suisse

En 2022, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a constaté «une augmentation marquante des offres de jeu en ligne bloquées». Pour rappel, la loi sur les jeux d’argent dit que «l’accès aux offres de jeu en ligne doit être bloqué lorsque ces offres ne sont pas autorisées en Suisse». Et ce sont aujourd’hui plus de 1000 de ces offres qui sont bloquées, révèle ce mercredi la CFMJ.

La CFMJ est aussi chargée de lutter contre le jeu illégal. En 2022, 179 cas étaient en cours d’investigation. «Quatre d’entre eux sont des cas de grande envergure, impliquant plusieurs auteurs à différents niveaux et/ou sur plusieurs sites en Suisse. Ces cas demandent une étroite collaboration avec d’autres autorités de poursuite pénale. La complexité de l’évaluation des preuves et l’instruction de ces cas de grande ampleur apparaissent de plus en plus comme le défi majeur de ces procédures pénales», conclut la CFMJ.