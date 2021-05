Cisjordanie : Plus de 1000 roquettes tirées de Gaza vers Israël

Depuis lundi soir, le conflit entre Gaza et Israël a connu un regain important de violences. Au moins 35 personnes ont perdu la vie.

Ces nouvelles frappes, les plus importantes depuis la guerre de 2014 dans l’enclave selon l’armée, font suite aux centaines de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers le sol israélien.

Parmi ces 1000 roquettes, 850 ont été interceptées par le bouclier antimissile ou se sont abattues sur Israël, et 200 sont tombées du côté de l’enclave palestinienne.

Plus de 1000 roquettes ont été tirées par des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza vers Israël depuis lundi soir, a annoncé l’armée israélienne, le mercredi 12 mai 2021.

Dans un point de presse en ligne, le porte-parole de l’armée Jonathan Conricus a indiqué que «plus de 1000 roquettes» avaient été tirées de Gaza depuis lundi soir, dont 850 ont été interceptées par le bouclier antimissile ou s’étaient abattues sur Israël, et 200 qui étaient tombées du côté de l’enclave palestinienne.

En Israël, ce sont cinq personnes qui ont été tuées au total dans les tirs de roquettes et des dizaines d’autres ont été blessées, selon la police et les services de secours.

Au moins 35 morts

Des commandants du Hamas et du Jihad islamique, deuxième groupe armé palestinien de l’enclave, ont notamment péri dans ces frappes, selon ces mouvements. L’armée israélienne a par ailleurs indiqué mercredi avoir intercepté un drone en provenance de la bande de Gaza.

Cette flambée de violences a été déclenchée à la suite de heurts à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte, illégalement occupé et annexé par Israël selon le droit international.

«On a besoin de l’engagement américain»

Il faut que les États-Unis s’impliquent pour faire cesser la nouvelle flambée de violences entre Israéliens et Palestiniens, a estimé mercredi le secrétaire d’État français aux Affaires européennes. «On a besoin de l’engagement américain. Il est clair que ce sont eux qui ont aujourd’hui encore les principaux leviers diplomatiques, même si l’Europe doit être davantage présente», a déclaré Clément Beaune sur la chaîne France 2.

«On a une escalade qui est dramatique et il faut effectivement que Joe Biden, que l’administration américaine, avec nous, soient impliqués», a-t-il ajouté. «Il faut qu’on s’implique Européens et Américains, avec Israël et l’Autorité Palestinienne, pour essayer de trouver une solution dans les prochains jours», a-t-il insisté.