Suisse: Plus de 106’000 «oiseaux de nos jardins» recensés

Cette année encore, c’est le merle noir qui a été le plus souvent observé. ChTalos

Chaque année à cette période, BirdLife Suisse mène l’action «Oiseaux de nos jardins» qui vise à dresser l’inventaire des habitants à plumes de notre pays. Ce printemps, 106’153 oiseaux de 168 espèces ont été signalés du 10 au 14 mai par près de 3200 personnes, familles ou classes d’école, fait savoir l’organisation mardi.

L’an passé, près de 136’000 oiseaux de 191 espèces avaient été recensés par 4200 personnes. Mais cette année, la météo a été particulièrement pluvieuse, explique BirdLife.

L’objectif était de consacrer une heure de son temps aux oiseaux de son jardin, de son balcon ou du parc voisin, pendant l’un des cinq jours impartis. Il fallait ensuite envoyer ses observations à BirdLife Suisse qui peut ainsi en tirer des tendances. Et les données de cette année le confirment: les oiseaux se plaisent dans les zones urbaines où il existe des jardins et espaces verts aménagés de manière naturelle. On dénombre en effet nettement plus d’espèces dans ces zones que dans celles pauvres en structures et plantes indigènes.

Le merle toujours en tête

Comme l’an dernier, l’espèce la plus observée a été le merle noir (présent dans 84% des jardins), suivi du moineau domestique (81%) et de la corneille noire (78%). La mésange charbonnière et la pie bavarde complètent ce top 5. En revanche, des espèces comme l’hirondelle de fenêtre ou le rouge-queue à front blanc, pourtant typiques des zones d’habitation, ont été, cette année encore, rarement signalées.

L’un des objectifs de l’action est de sensibiliser la population au potentiel de la nature dans les zones urbaines. BirdLife Suisse recommande du coup d’aménager des prairies fleuries, de planter des arbustes et des arbres indigènes et de favoriser les structures naturelles comme les tas de branches. De nombreux animaux et plantes utilisent cet habitat au cours de l’année, assure l’organisation.