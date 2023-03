Suisse: Plus de 11% des pains contrôlés ont un poids moins élevé qu’affiché

Près de 9000 pains d’un poids entre 170 g et 1,4 kg ont été contrôlés dans 439 boulangeries et stations-services par la Confédération et les cantons en 2022. Les autorités fédérales communiquent ce mardi que 86 des 761 lots examinés, soit 11,3%, n’étaient pas conformes aux exigences légales: le poids moyen de ces lots, c’est-à-dire l’ensemble des pains de la même catégorie de poids, de la même sorte et de la même fabrication, était inférieur au poids nominal indiqué.