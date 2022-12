Canton de Neuchâtel : Plus de 110 personnes opposées à «Eole-de-Ruz»

«Ce projet éolien est un des pires de Suisse. Il ne répond à aucun défi énergétique actuel du pays et occasionnerait des dégâts inestimables dans un périmètre particulièrement riche en biodiversité», a lâché dimanche soir Paysage Libre Bejune, qui représente les opposants. La mise à l’enquête, considérée comme un permis de construire du parc éolien, aura duré un mois et a pris fin ce lundii. Plus de 110 personnes ont fait opposition.