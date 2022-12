Ville de Genève: Plus de 110 sans-abri mis au chaud en trois jours 

Le Plan grand froid déclenché le week-end dernier par la Ville de Genève a permis d’héberger 111 personnes sans domicile fixe. Dimanche soir, 24 sans-abri ont été accueillis, 44 lundi soir et 43 mardi soir. Dans un communiqué mercredi, la Municipalité a indiqué que le dispositif était désormais levé «compte tenu des prévisions météorologiques plus favorables. Il sera réactivé si les températures l‘exigent».

Les critères pour activer le Plan

«Le Plan grand froid est déclenché lorsque le thermomètre affiche -5 °C trois nuits d’affilé et 0 degré durant trois jours. Ce n’était pas le cas dernièrement, mais nous l’avons quand même lancé car nous tenons aussi compte du ressenti. Or, il y avait de l’humidité, la bise et la neige», détaille Manuelle Pasquali, porte-parole du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Le dispositif est levé lorsque les températures remontent.