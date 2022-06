Terrorisme : Plus de 130 civils tués par des djihadistes présumés au Mali

Le gouvernement malien estime que plus de 130 civils ont été tués au cours du week-end dans le centre du pays lors d’attaques de djihadistes.

C’est tout le Mali qui est plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et djihadiste en 2012. (Image d’illustration)

«Vous n’êtes pas des musulmans»

«Ils sont arrivés et ont dit aux gens: ‘‘vous n’êtes pas des musulmans’’ en langue peul, alors ils ont emmené les hommes, une centaine de personnes sont parties avec eux. À deux kilomètres de là, ils ont abattu les gens systématiquement», a-t-il affirmé. «Aujourd’hui encore, on a continué à ramasser les corps dans les communes environnantes de Diallassagou», a-t-il ajouté.

La Katiba Macina accusée

Le 23 mars 2019, plus de 160 civils peuls avaient été massacrés dans le village d’Ogossagou. Mais c’est tout le Mali qui est plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et djihadiste en 2012 dans le nord. La propagation djihadiste a gagné le centre et les pays voisins, Burkina Faso et Niger.