Fribourg : Plus de 130 millions pour les cas de rigueur

Le Canton revoit son dispositif pour agir plus rapidement en faveur des entreprises impactées par la crise.

Loyers pris en charge

La procédure allégée s’inscrit dans une logique d’indemnisation des pertes subies. Elle s’adresse aux entreprises ayant dû fermer au moins 40 jours civils entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Cette indemnisation conjugue la prise en charge du loyer durant la période de fermeture, et la prise en charge d’une partie de la perte du chiffre d’affaires durant cette même période. Pour les établissements dans le domaine de la gastronomie, cette part s’élèvera à 20%. Pour les établissements offrant des activités sportives, récréatives et de loisirs, elle s’élèvera à 15% et, pour les commerces, à 7,5%.