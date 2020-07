Plus de 130 nouveaux cas en 24 heures

Rédiger un nouveau commentaire

Voilà les premiers résultat des inconscients du week-end ! Il faut juste espérer que ce ne soit pas des personnes ( parentés ) qui vont en payer le tribut mais bien ces personnes là ! Et qu’ils soient vraiment pas bien !

Lolo75 15.07.2020 à 11:25

Normal on est mercredi... Ça va encore monter demain et redescendre ce week-end... Sinon gardez les distance et prenez soin de vous.