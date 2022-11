Kazakhstan : Plus de 130 phoques d’une espèce menacée retrouvés morts

Des animaux d’une espèce menacée d’extinction au Kazakhstan ont été retrouvés morts échoués sur des plages de la mer Caspienne, sans que les causes de cette hécatombe ne soient établies.

«Des carcasses de phoques morts ont été découvertes», a indiqué à l’AFP un porte-parole du ministère de l’Écologie du Kazakhstan, vaste pays d’Asie centrale bordant la Caspienne, plus grande mer fermée au monde. Le ministère précise dans un communiqué publié mardi que «131 phoques ont été retrouvés sur les côtes de la mer Caspienne dans le district de Toupkaragan (région de Manguistaou)», dans l’ouest du pays. Des autopsies vont être réalisées et l’Institut centrasiatique d’études environnementales a indiqué que des échantillons de sol et d’eau prélevés sur les lieux seront analysés.