Armement: «Plus de 135’000 bombes d’Hiroshima» de par le monde

Le nombre d’ogives nucléaires opérationnelles dans le monde a augmenté en 2022, tiré notamment par la Russie et la Chine, selon un rapport paru mercredi. Début 2023, les neuf puissances nucléaires officielles et officieuses détenaient 9576 têtes nucléaires prêtes à l’emploi, soit une puissance équivalente «à plus de 135’000 bombes d’Hiroshima», selon le Nuclear Weapons Ban Monitor publié par l’ONG norvégienne Norsk Folkehjelp.