Environnement : Plus de 135’000 «oiseaux de nos jardins» recensés

Plus de 4200 personnes, familles ou classes d’école ont observé pendant une heure les oiseaux autour de chez elles dans toute la Suisse à l’appel de BirdLife.

Cette année, c’est le merle noir qui a été le plus souvent observé.

Les Suisses ont été nombreux à répondre à l’appel de BirdLife pour dénombrer les oiseaux dans le cadre de l’action «Oiseaux de nos jardins» . Du 4 au 8 mai, plus de 4200 personnes, familles ou classes d’école sont parties à la recherche des oiseaux autour de chez elles et ont passé une heure à les compter. Ensemble, elles ont déjà signalé 135’445 oiseaux de 191 espèces différentes, alors que des formulaires de réponses sont encore attendus, se réjouit l’association lundi dans un communiqué.

Les espèces les plus fréquentes cette année sont, dans l’ordre, le merle noir, le moineau domestique et la corneille noire. Puis, viennent ensuite la mésange charbonnière, la pie bavarde et le rouge-queue noir.