Genève : Plus de 1400 kilos de déchets repêchés dans le lac Léman

Ce dimanche, le lac Léman est un peu plus propre: 1450 kilos de déchets ont été ramassés à Genève, à l’occasion du nettoyage annuel organisé par l’association Aqua-Diving ce week-end. Grâce au concours de plus de 200 bénévoles, de nombreuses zones lacustres du canton ont pu être couvertes. Au programme: recherches en plongée et ramassage sur les rives et dans les roches.

Il s’agit de la 30e édition de l’événement. Depuis ses débuts, ce sont presque 30 tonnes de détritus qui ont été extraits du lac, à raison d’une moyenne de 600 à 2000 kg par année sur uniquement deux journées.