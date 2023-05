Départs en vacances: Plus de 15 km de bouchons au Gothard samedi matin

Des embouteillages ont commencé à se former tôt samedi matin avant le passage du tunnel du Gothard en direction du Sud. A 8h45, le TCS a annoncé un bouchon de 15 kilomètres, soit une attente de deux heures et demie environ entre Altdorf et Göschenen (UR). La colonne faisait déjà 8 kilomètres de long vers 6h30.