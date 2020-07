Coronavirus

Plus de 15 millions de cas détectés dans le monde

La progression de la pandémie de Covid-19 sur la planète a franchi un nouveau cap symbolique mercredi. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché.

Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16H00 GMT. Plus d'un million de nouveaux cas ont été recensé en moins de cinq jours.

Au moins 15'007'291 cas, dont 617'603 décès, ont été détectés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 3'915'780 cas (142'312 morts) et dans la zone Amérique latine et Caraïbes (3'956'997 cas dont 167'377 décès). En sept jours, plus de 1,6 million de nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde.