Suisse : Plus de 150 antennes 5G à Genève, plus de 100 à Lausanne

L’installation d’antennes 5G est freinée par la contestation, mais près de trois quarts des communes suisses en compte au moins une.

Les opérateurs veulent en mettre en service 30’000 pour introduire la 5G à pleine puissance dans tout le pays. Aujourd’hui, 1555 communes disposent d’au moins une antenne sur leur territoire, soit près de trois sur quatre (72%), d’après l’analyse de la RTS tirée des données fournies par l’OFCOM. Environ 600 communes restent pour l’heure vierges de stations 5G. Les grandes villes en comptent le plus, avec en tête Zurich (476), Genève (157), Berne (148), Bâle (144) et Lausanne (107). Quant aux cantons, on retrouve le plus grand nombre d’antennes dans les régions les plus peuplées du pays.