France : Plus de 150 élevages touchés par la grippe aviaire

Jeudi, le ministère français de l’Agriculture a révélé que les cas d’élevages frappés par la grippe aviaire avaient augmenté, majoritairement dans les Landes.

La France compte désormais 151 élevages infectés par la grippe aviaire , dont les deux tiers dans le département des Landes, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de l’Agriculture. En seulement 24 heures, 21 nouveaux élevages ont été touchés par l’influenza aviaire hautement pathogène, dite grippe aviaire. «Le virus est actif et circule. Les Landes sont particulièrement touchées du fait de la concentration des élevages dans ce département», a-t-on expliqué au ministère.

Dans le détail, sur les 151 élevages infectés, 94 se trouvent dans les Landes, 28 dans les Pyrénées-Atlantiques, seize dans le Gers, huit dans le Nord, deux en Vendée et Hautes-Pyrénées et un dans le Lot-et-Garonne. Outre les contaminations d’élevages, 21 cas ont été détectés en faune sauvage et cinq basses-cours ont été touchées.