Assaut de l’EI en Syrie : Plus de 150 morts, des ados utilisés comme «boucliers humains»

Les autorités de Hassaké ont décrété un couvre-feu après de violents affrontements dans et autour d’une prison. Au moins 154 personnes ont perdu la vie.

Les forces kurdes ont déployé lundi des renforts et barré l’accès à Hassaké. Des combats avec des jihadistes ont fait plus de 150 morts dans et autour d’une prison, où des centaines de mineurs sont toujours retenus. «Pour empêcher les membres de cellules terroristes de s’échapper (…), l’administration kurde du nord-est de la Syrie annonce un couvre-feu complet à Hassaké et ses alentours pour une période de sept jours à compter du 24 janvier», a déclaré l’administration locale dimanche soir.