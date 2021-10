Yémen : Plus de 150 rebelles tués dans de nouveaux raids au sud de Marib

«L’opération a détruit 11 véhicules militaires et tué plus de 150 éléments terroristes» à Al-Abdiya, a indiqué la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a affirmé jeudi avoir tué plus de 150 rebelles Houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Marib, où la bataille a fait des centaines de morts ces derniers jours. «L’opération a détruit 11 véhicules militaires et tué plus de 150 éléments terroristes» à Al-Abdiya, au sud de la ville de Marib, a indiqué la coalition citée par l’agence de presse officielle saoudienne SPA.