Interpol : Plus de 15’000 tonnes de produits illégaux saisies

Une vaste opération policière internationale a permis la saisie de produits illégaux, principalement alimentaires, dont la valeur marchande a été estimée à près de 58,5 millions de francs.

Milliers de contrôles

Coordonnée par Interpol et l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité Europol, l’opération Opson X a permis la saisie de plus de 15'000 tonnes de produits illégaux, principalement alimentaires, dont la valeur marchande a été estimée à près de 54 millions d’euros (environ 58,5 millions de francs). Opson X a mobilisé 72 pays entre décembre 2020 et juin 2021 et s’est traduite par quelque 68'000 contrôles et la délivrance de plus de 600 mandats d’arrestation. Elle aurait perturbé les activités de 42 groupes criminels à travers le monde.