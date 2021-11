Yémen : Plus de 157 rebelles tués par la coalition dirigée par Ryad

La coalition, qui appuie le gouvernement yéménite, affirme depuis près d’un mois infliger d’importantes pertes aux rebelles. Ce samedi n’a pas fait exception.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a affirmé samedi avoir tué plus de 157 rebelles ho uthis ces dernières 24 heures dans de nouveaux raids autour de Marib , dernier bastion loyaliste dans le nord du pays ravagé par la guerre.

Pas de source indépendante

Les bilans de la coalition ne peuvent pas être vérifiés de source indépendante et les Houthis ne communiquent que très rarement sur leurs pertes. «Quatorze véhicules militaires ont été détruits et plus de 157 éléments terroristes éliminés» au cours des dernières 24 heures, a indiqué la coalition dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle saoudienne SPA.