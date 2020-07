Coronavirus

Plus de 16 millions de cas déclarés dans le monde

Rien que les Etats-Unis enregistrent plus d’un quart des cas déclarés dans le monde avec plus de 4,1 millions de malades. Les chiffres ne reflètent toutefois qu’une part du nombre réel de cas.

Plus de 16 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 5h10 GMT.