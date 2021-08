Vaud : Plus de 17 millions de francs pour aider la culture

Les soutiens au secteur culturel vaudois, particulièrement fragilisé par la crise, se poursuivent malgré la progressive reprise des activités.

La 2e phase de l’ordonnance Covid-19, financée à parts égales par la Confédération et le Canton de Vaud, a débuté le 1er novembre 2020 et se poursuit jusqu’à fin 2021. Pour l’heure, elle a permis d’octroyer à 322 bénéficiaires près de 11,5 millions de francs d’indemnisations et 6 millions pour les projets de transformation.