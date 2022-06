Israël : Plus de 170’000 personnes à la Gay Pride

La foule a envahi les rues de Tel-Aviv pour le retour de l’événement à grande échelle après deux ans de Covid.

Plus de 170’000 personnes ont défilé vendredi dans les rues de Tel-Aviv, selon la Municipalité israélienne, sur fond de musique électro et avec des drapeaux multicolores, pour la plus grande Marche des fiertés du Moyen-Orient. Hommes et femmes en tenues colorées, parfois excentriques, ont participé, sous une chaleur écrasante, à cette Marche des fiertés, dansant sur et autour de chars qui ont parcouru les artères de Tel-Aviv, ville considérée comme une rare oasis de tolérance dans la région, ont constaté des journalistes.