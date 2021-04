Nigeria : Plus de 1800 détenus s’évadent dans l’attaque d’une prison

Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés ont libéré de force des prisonniers d’un établissement pénitentiaire nigérian.

L’attaque, qui a permis à 1844 détenus de s’évader, s’est produite dans le Biafra, région où les tensions restent fortes entre les groupes indépendantistes biafrais et le pouvoir central.

Plus de 1800 détenus se sont échappés lundi d’une prison de l’État d’Imo, dans le sud-est du Nigeria, après une attaque perpétrée par «des hommes armés», ont déclaré les services pénitentiaires nigérians.

«La prison d’Owerri (…) a été attaquée vers 2 h 15 du matin lundi par des hommes armés non identifiés qui ont libéré de force 1844 détenus», a indiqué dans un communiqué le porte-parole des services pénitentiaires nigérians, Francis Enobore.

Instauration d’un couvre-feu

De son côté, le chargé de communication des prisons de l’État d’Imo, James Madugba, a confirmé l’attaque et affirmé que la «situation est sous contrôle», invitant les habitants à «continuer à vaquer à leurs affaires».

L’État voisin d’Abia a mis en place un couvre-feu de 22 h à 6 h du matin à la suite de cette attaque, la plus importante contre une prison dans l’histoire récente du pays.

Le président Muhammadu Buhari a condamné cette attaque, qualifiant ses auteurs de «terroristes» et «d’anarchistes», sans toutefois nommer l’IPOB (The Indigenous People of Biafra), le groupe indépendantiste du Biafra, où se trouve l’État d’Imo.