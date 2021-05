Vaud - Plus de 2 millions de francs pour le parking de la Givrine

Durant les belles journées d’hiver, le col de la Givrine est régulièrement pris d’assaut. Cela a été particulièrement vrai cet hiver, alors que les commerces et loisirs de plaine étaient fermés. Pour pallier ce problème récurrent, un parking réaménagé et agrandi devrait voir le jour. «La Côte» rapporte que le financement du projet va bon train. L’association Région de Nyon a en effet accepté un crédit de 2,2 millions de francs jeudi. D’autres entités, comme la commune de Saint-Cergue et le Fonds régional d’équipement touristique participeront également à hauteur, respectivement, de 284’000 et 777’000 fr.