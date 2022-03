Guerre en Ukraine : Plus de 2 millions de réfugiés selon le HCR

Le cap a été franchi selon le site internet du Haut-Commissariat aux réfugiés qui en fait le décompte.

Le nombre s’établissait précisément à 2’011’312 personnes et la Pologne en a reçu plus de la moitié (1’204’403), selon le site.

Il vient d’effectuer une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois des pays frontaliers de l’Ukraine, qui accueillent le plus de gens qui ont fui leur pays après l’invasion.

Trois pays exemplaires

Selon les derniers chiffres du HCR, la Roumanie et la Moldavie abritaient plus de 82’000 réfugiés chacune mardi. Un bon nombre des gens ayant fui l’Ukraine – essentiellement des femmes et des enfants – poursuivent ensuite leur route ailleurs en Europe pour rejoindre de la famille ou des amis.

«Il est possible que si la guerre continue (…), nous commencions à voir des gens sans ressources ni connexion et ce sera un problème plus difficile à gérer pour les pays européens, il y aura besoin de plus de solidarité de la part de tout le monde en Europe et au-delà» pour leur accueil, a-t-il souligné.