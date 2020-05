Trafic lourd en Suisse

Plus de 20 000 infractions relevées en 2019

Durant l'année précédente, les postes de contrôle fixes et mobiles pour le trafic lourd ont constaté une hausse des excès de vitesse et des irrégularités en lien avec les permis.

En 2019, les sept centres de contrôle du trafic lourd et les contrôleurs mobiles dans toute la Suisse ont inspecté près de 92'500 camions, bus et véhicules de livraison. Plus de 20'000 irrégularités ont été relevées et près de 5400 chauffeurs n'ont pas pu poursuivre la route.