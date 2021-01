Virus : Plus de 20 millions de cas aux États-Unis, retards dans la vaccination

Dans de nombreux pays, les campagnes de vaccination se heurtent à des difficultés logistiques, réduisant les espoirs d’une éradication rapide de la maladie

Aux États-Unis, l’épidémie, qui est toujours très vivace, a été aggravée par les déplacements de millions d’Américains pour Thanksgiving fin novembre puis lors des réjouissances de fin d’année. (Go Nakamura/Getty Images/AFP)

Plus de 20 millions de cas de Covid-19 recensés aux États-Unis, retards dans les campagnes de vaccination dans de nombreux pays: 2021 a commencé sous de mauvais auspices, refroidissant les espoirs d’embellie en cette nouvelle année.

La flambée de l’épidémie ne donne aucun signe de ralentissement aux États-Unis, le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 347’500 morts du virus. La première puissance mondiale avait atteint la barre des 10 millions de cas détectés le 9 novembre, et le rythme des nouvelles infections s’est emballé depuis.