Syrie – Plus de 20 morts après un attentat et un bombardement

La Syrie «pas sûre» pour les retours

Human Rights Watch (HRW) a accusé mercredi dans un rapport le régime syrien de violations des droits humains, notamment d’arrestations arbitraires et d’actes de torture, commis contre des réfugiés rentrés en Syrie, après avoir fui la guerre. Dans ce rapport basé sur des entretiens menés avec 65 réfugiés ou membres de leurs familles rentrés en Syrie entre 2017 et 2021 depuis la Jordanie et le Liban, l’ONG affirme que «la Syrie n’est pas sûre pour les retours». Parmi eux, 21 personnes ont été arrêtées ou détenues arbitrairement, treize autres ont été torturées. Trois cas d’enlèvement ont été relevés, ainsi que cinq exécutions extrajudiciaires, dix-sept disparitions forcées et un cas de violences sexuelles. D’après l’ONU, le nombre de déplacés internes s’élève à plus de 6 millions et le nombre de réfugiés à 5,5 millions, qui ont principalement fui vers le Liban, la Jordanie et la Turquie. Selon HRW, certains pays exercent de fortes pressions pour pousser les réfugiés à rentrer en Syrie, sous le prétexte du «calme relatif» que connaît le pays depuis mars 2020 selon l’ONU, même si les combats continuent.