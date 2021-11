«Tragédie» : Le naufrage d’un bateau de migrants fait 27 morts au large de Calais

Un pêcheur a signalé mercredi de nombreux corps flottants dans la Manche, à proximité de la ville française. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque.

Le plus meurtrier depuis 2018

Ce drame, qualifié de «tragédie» par le Premier ministre Jean Castex, est de loin le plus meurtrier depuis l’envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d’Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l’Angleterre.

«Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère», a ajouté M. Castex dans un message publié sur Twitter, en assurant suivre «la situation en temps réel».

Avant ce naufrage, le bilan des décès depuis le début de l’année s’élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès avaient été recensés en 2019.