Plus de 20 morts dans une collision bus-camion en Guinée

Guinée : Plus de 20 morts dans une collision entre un bus et un camion

Au moins 21 personnes sont mortes, dimanche, dans l’ouest de la Guinée, dans une collision entre un bus, transportant essentiellement des élèves et des étudiants, et un camion. L’accident est survenu à Hamdallaye, près de Kindia, une ville à 130 km à l’est de la capitale, Conakry, que le bus avait quittée pour aller à Faranah, dans le sud-ouest, une localité qui abrite plusieurs établissements scolaires et universitaire, a affirmé un élu local, Kabinet Kaké. «Pour l’instant, il y a 21 morts, dont cinq femmes, et plusieurs blessés. Les élèves et les étudiants sont les principales victimes de l’accident», a dit l’élu.