France : Plus de 20 passeurs condamnés à des peines de prison

Des peines allant jusqu’à 7 ans d’emprisonnement ont été prononcées mercredi à Lille (nord de la France) à l’encontre de 21 membres d’un réseau international de passeurs ayant organisé le transport illégal en camion de migrants entre la France et l’Angleterre de 2016 à 2019.

L’exploitation des lignes téléphoniques avait permis de remonter vers plusieurs ressortissants roumains et des numéros britanniques localisés dans les environs de Grande-Synthe (Nord), et jusqu’aux commanditaires présumés du réseau: Silviu-Ciprian B., domicilié en Roumanie – qui sera jugé en novembre – et Hojjat N., domicilié en Grande-Bretagne.