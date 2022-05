Arménie : Plus de 200 arrestations lors de manifestations

Plus de 200 personnes ont été arrêtées mardi, dans plusieurs villes d’Arménie, lors de manifestations de l’opposition qui accuse le Premier ministre, Nikol Pachinian, de vouloir abandonner l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh à l’Azerbaïdjan.

via REUTERS

Le ministère arménien de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que 206 manifestants avaient été arrêtés mardi, à Erevan et plusieurs villes de province où les manifestants ont tenté de bloquer la circulation dans les rues, exigeant que le Premier ministre Nikol Pachinian démissionne. Des manifestations rassemblant des milliers de personnes à l’appel de l’opposition se poursuivent depuis dimanche, pour exiger la démission du Premier ministre. Il s’agit des manifestations anti-gouvernementales les plus importantes depuis les élections de septembre 2021, remportées par le parti de M. Pachinian.

Les services de sécurité arméniens ont mis en garde contre «une menace réelle de troubles dans le pays», mais le président du parlement Alen Simonian, allié de M. Pachinian, a minimisé le risque d’instabilité, affirmant qu’il n’y avait «pas de crise politique en Arménie». «Les forces politiques qui ont perdu les élections législatives en 2021 tentent agressivement d’organiser une vague de manifestations, mais nos citoyens ont déjà fait leur choix et se tiendront à l’écart de leurs tentatives», a-t-il déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

«Panichian est un traître et les manifestations de rue permanentes, en augmentation, vont l’obliger à démissionner», a déclaré le vice-président du Parlement et dirigeant d’opposition Ichkhan Sagatelian. M. Sagatelian a annoncé une manifestation, mardi soir, place de France, dans le centre d’Erevan, où des milliers de personnes se sont déjà rassemblées dimanche et lundi, pour dénoncer la politique complaisante, selon l’opposition, de M. Pachinian vis-à-vis de l’Azerbaïdjan concernant l’enclave séparatiste Nagorny Karabakh.