Etats-Unis: Plus de 200 enfants migrants retrouvent leur famille

États-Unis : Plus de 200 enfants migrants retrouvent leur famille

Sous l’ère Donald Trump, en vertu d’une politique dite de «tolérance zéro», au moins 4000 mineurs ont été séparés de leur famille à la frontière mexicaine.

«Jusqu’à présent, nous avons réuni plus de 200 enfants avec leurs parents et on estime qu’environ 1000 enfants demeurent séparés» de leur famille, a indiqué Alejandro Mayorkas lors d’une audition à la Chambre des représentants. Sur ce dernier groupe de mineurs encore séparés, les autorités ont pris contact avec 500 parents et 400 enfants sont en cours de réunification avec leurs proches, a précisé le ministre.