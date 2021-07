États-Unis : Plus de 200 entreprises visées par une cyberattaque

Huntress Labs, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, affirme que 200 entreprises sont la cible d’une cyberattaque avec demande de rançon.

Un rançongiciel, ou «ransomware», exploite des failles de sécurité d’une entreprise ou d’un individu pour chiffrer et bloquer ses systèmes informatiques, exigeant une rançon pour les débloquer. (Image d’illustration)

Environ 200 entreprises sont la cible d’une cyberattaque avec demande de rançon via un logiciel de gestion de la société américaine Kaseya, a affirmé vendredi l’entreprise spécialisée dans la sécurité informatique Huntress Labs.

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a indiqué sur son propre site être en train d’agir «pour comprendre et régler la récente attaque au rançongiciel» contre le logiciel VSA de Kaseya et les multiples fournisseurs de services de gestion informatique qui utilisent ce logiciel. Elle y «encourage les entreprises à suivre les conseils de Kaseya, notamment en suivant immédiatement leur procédure pour fermer les serveurs» liés au logiciel.