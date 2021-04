Genève / Lausanne - Plus de 200 livreurs de repas perdent leur emploi

La société AlloService a licencié plus de deux-cents de livreurs de repas voici trois semaines à Genève et à Lausanne, a annoncé la RTS ce lundi. L’entreprise est un sous-traitant de l’un des géants suisses du secteur, Smood. Le renvoi des employés constituerait une conséquence de l’adoption par Genève, cet automne, d’un salaire minimum de 23,14 francs de l’heure. AlloService a été contraint d’adapter ses contrats à la hausse, ce qui lui aurait valu, a expliqué une membre de sa direction à la télévision, des pertes excédant 120’000 francs. Les salaires des Vaudois auraient été adaptés de la même façon, par souci d’équité. Smood aurait refusé de s’acquitter de cette somme, ce qui aurait forcé le sous-traitant se séparer de ses collaborateurs.

Vaudois entraînés dans la tourmente

Pour l’heure, seule AlloService a opté pour des licenciements, observe Umberto Bandiera. «La société aurait sur ses listes 260 personnes qui travaillaient pour Smood. 180 officieraient sur Genève, 80 dans le canton de Vaud. Du jour au lendemain, tous les comptes de ces livreurs auraient été fermés par Smood – qui en aurait directement réembauché quelques dizaines.» Ni les critères de réengagement ni les conditions du nouvel emploi ne sont clairs à ce jour. «J’ai reçu une feuille m’annonçant mon licenciement deux jours plus tard, et un message Whatsapp de mon chef, témoigne un employé lausannois. Comme je suis payé à l’heure, mon salaire s’est vite arrêté. On nous a dit d’écrire un mail si on voulait repostuler chez Smood, mais on n’a pas eu de réponse.»