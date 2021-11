Tunisie : Plus de 200 migrants interceptés dans 9 opérations différentes

Les autorités tunisiennes ont annoncé dimanche avoir procédé la veille à l’interception de plus de 200 migrants, qui cherchaient à atteindre les côtes italiennes, lors de neuf opérations différentes.

«Dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière, des unités des régions nord, sud et centre ont réussi à contrecarrer neuf tentatives (de traversée en mer) pendant la nuit du 20 au 21 novembre», a annoncé le porte-parole de la garde nationale, Houssem Eddine Jebabli. Selon la garde nationale qui a réalisé des interceptions en mer et sur la côte, les migrants «secourus» étaient au nombre de 223, et provenaient de différents pays africains, dont 111 Tunisiens.

Le 31 octobre, les gardes-côtes avaient annoncé avoir déjoué six tentatives d’émigration et «secouru» 125 migrants, dont 112 originaires d’Afrique subsaharienne. Deux semaines plus tôt, au moins quatre personnes avaient perdu la vie et 19 autres avaient été portées disparues après qu’un bateau transportant des migrants, tous Tunisiens, avait coulé au large de la côte est tunisienne, dans la région de Mahdia. Selon des statistiques du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au 14 novembre, 58’877 migrants sont parvenus à immigrer en Italie depuis le début de l’année, la plupart par la voie maritime. Et 1’319 migrants tentant de rejoindre surtout l’Italie, l’Espagne ou la Grèce, sont morts ou disparus en Méditerranée.

Tendance en augmentation

Ces dernières années, des milliers de migrants, originaires d’Afrique subsaharienne mais aussi de Tunisie, ont cherché à émigrer principalement via l’île sicilienne de Lampedusa, située à seulement 140 kilomètres de la côte est de la Tunisie. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a connu une période d’instabilité politique et de crise socio-économique qui a exacerbé le chômage (plus de 18% de la population active) en particulier des plus jeunes (plus de 40%). Selon des statistiques du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), sur les neuf premiers mois de l’année 2021, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté environ 19’500 migrants tentant la traversée de la Méditerranée. La tendance s’est fortement accélérée selon le FTDES depuis l’établissement en juin d’une ligne de communication directe entre Rome et Tunis pour coordonner la lutte contre l’immigration illégale et l’échange d’informations. Selon le FTDES, les gardes-côtes ont par ailleurs procédé à 42’000 interceptions entre 2011 et 2020.