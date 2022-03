Genève : Plus de 200 nouveaux postes acceptés par les élus

La Commission des finances a suivi les demandes du Conseil d’État, notamment sur la création de places de travail.

Le budget 2020 refusé en décembre, il ne reste plus au Conseil d’État que la voie des crédits supplémentaires pour engager des collaborateurs et financer de nouveaux projets. Ces demandes se font par le biais de la Commission des finances et non celui de Grand Conseil dans son ensemble. Cette dernière a été saisie début février de plusieurs requêtes. Après avoir entendu l’entier du gouvernement et des représentants du pouvoir judiciaire, la majorité des élus a accepté un crédit de 82,4 millions de francs pour des besoins présentés comme impératifs par le Conseil d’État. Ces montants vont notamment servir à financer 211,7 équivalents plein temps. Des postes tous acceptés en commission. Le montant total des crédits acceptés se monte à 142,7 millions de francs.