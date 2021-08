Lausanne : Plus de 200 personnes aux cours de français à Vidy-Plage

De nationalités et âges très variés, les participants ont fait preuve de motivation pour apprendre, parfois même sous la pluie.

Malgré les contraintes sanitaires et les pluies abondantes, les cours de français organisés par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) ont atteint leur objectif. Plus de 200 participants ont pu se familiariser avec la langue française, retrouver le goût d’apprendre et faire un pas supplémentaire dans leur intégration. Toutefois, en moyenne, la fréquentation a baissé d’environ 15% par rapport à 2020.

Plus de 97% des participants se sont dit satisfaits ou très satisfaits par l’enseignement proposé. Par ailleurs, 74% d’entre eux ont l’intention, à la rentrée, de poursuivre leur apprentissage du français au sein d’une institution existante. «Ces chiffres confirment la pertinence de ces cours gratuits», explique Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale.

Les profils des apprenants étaient très variés. Ainsi, 56 nationalités étaient représentées, au premier rang desquelles l’Espagne et les pays d’Amérique latine (Equateur, Colombie, Brésil et Chili). Les personnes venues d’Italie, d’Afghanistan, du Portugal et des Balkans (Albanie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo) étaient également nombreuses. Enfin, une majorité des élèves résident à Lausanne depuis moins de 6 mois. Le plus jeune participant était âgé de 7 ans et la doyenne 80 ans. L’âge moyen était de 35 ans.