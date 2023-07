Espagne: Plus de 4500 hectares partent en fumée sur l’île de La Palma

Quelque 300 pompiers mobilisés

Record de chaleur

Cet incendie intervient sur l’île de La Palma après l’éruption d’un volcan, de septembre à décembre 2021, également dans l’ouest de l’île, mais plus au nord. En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300’000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). Et quelque 66’000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l’année 2023, qui s’annonce tout aussi risquée pour ce pays touché de plein fouet par le changement climatique. Le printemps a été le plus chaud jamais enregistré et le deuxième le plus sec, selon l’agence météorologique espagnole.