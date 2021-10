Coronavirus à Genève – Plus de 2000 manifestants contre le pass sanitaire

«Je respecte les vaccinés, mais l’inverse n’est pas vrai», déplore cet homme de 48 qui déambule avec son jeune garçon sur un pont des Bergues noir de monde. Il est venu de Coppet (VD) ce samedi pour participer à la manifestation intitulée «Pass Covid et restrictions de nos libertés, ça suffit, oui à la vie!» Comme lui, entre 2000 et 2500 personnes ont afflué à la place Neuve à 14 heures avant de défiler en ville. Profil type: Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Rarement rassemblement revendicatif aura semblé aussi représentatif de la société, à quelques exceptions près (présence d’identitaires et de personnalités proches de la sphère complotiste) et avec quand même, à vue d’œil, une surreprésentation de la classe moyenne.

Les slogans attendus fleurissent sur les pancartes. «Non au pass, non au chantage, oui au bon sens», «lâchez nos enfants», «pour une société sans entraves», «tous unis pour la liberté», «loi Covid, non», ou encore «conscience-résistance-paix-amour». Un homme s’époumone au mégaphone. «Nous sommes une minorité discriminée dans ce pays! Notre identité, c’est rester naturel! Liberté!»

«Droits fondamentaux»

Les orateurs se suivent sur l’esplanade du Grand Théâtre. Une femme exhorte à «ne pas nous faire passer pour autre chose que des êtres humains qui revendiquent leurs droits fondamentaux». Hector Kunzi, du Grand éveil genevois, une association créée pour «défendre la liberté et les droits démocratiques», l’un des organisateurs de la manifestation, assure que celle-ci n’est soumise à «aucune affiliation politique ou religieuse», et n’a rien à voir «ni avec l’extrême gauche, ni avec l’extrême droite». Est aussi présente Chloé Frammery, égérie des complotistes, qui harangue. «Aucun humain ne doit être sacrifié au nom de notre prétendue santé ou sécurité.» Le chanteur français Francis Lalanne, initialement annoncé, est finalement absent.

«Je ne suis pas anti-vaccin»

C’est en premier lieu le pass sanitaire qui fâche et inquiète les manifestants. «On veut nous priver d’étudier, de travailler, d’aller au restaurant, d’aller visiter nos parents en EMS, s’émeut une représentante de l’association les Amis de la Constitution. Ca suffit! Le certificat Covid est anticonstitutionnel et sème la division.» Dans la joyeuse et paisible foule qui s’est ébranlée en direction des Pâquis, personne ne donne dans l’outrance. Il y a cette sexagénaire, qui se dit «sidérée de la manière insidieuse dont on nous impose ce pass. Les autorités sont en burn-out. On fait un clivage entre les bons et les mauvais citoyens. Je ne suis pas anti-vaccin, j’ai tous les autres, je ne suis pas complotiste, mais j’ai le droit d’émettre des doutes et de prendre un risque. J’ai très bien compris que le vaccin est utile pour les personnes vulnérables, mais je refuse qu’il soit imposé aux jeunes. Il y a des effets secondaires, même rares, qu’il ne faut pas minimiser.»

«On a le droit d’avoir des doutes»

L’homme venu de Coppet émet un avis similaire. «On a encore le droit d’avoir des doutes, de prendre le risque si on le souhaite.» Il déplore aussi le fait que «ce pass sanitaire permette à n’importe qui de contrôler les autres. Cela me fait penser à la Chine.» Un quinquagénaire explique être d’abord venu pour appeler à voter non à la loi Covid. «Il faut l’abroger pour retrouver de la sécurité, ne pas avoir peur, toutes les six semaines, que tout ferme.» Un autre homme est venu en famille de Bienne (BE) parce qu’il n’est «pas d’accord avec la manière dont les mesures sont prises, alors qu’il n’y pas d’évidence, et que les décisions manquent de transparence.» Un jeune homme de 23 ans s’émeut pour sa part de devoir présenter un pass pour aller en cours. «On m’empêche de me former. Je suis ici pour m’opposer à cette obligation.»

«Je n’ai pas à demander la permission»

Sur la place de la Navigation, aux Pâquis, où les manifestants se sont réunis avant de rallier la place des Nations, les opinions émises sont les mêmes. «Le vaccin, je ne suis pas du tout contre, explique Lorenz, un Hollandais de 33 ans qui vit dans la région. C’est l’excuse de l’histoire médicale qui est utilisée pour changer complètement la dynamique de la société qui n’est pas acceptable.» Tout comme, expose Esther, 42 ans, «l’absence de choix et le contrôle de l’Etat partout. Chacun fait ce qu’il veut avec sa vie et sa santé, mais toutes les restrictions qui vont autour me paraissent inadmissibles. Je n’ai pas à demander la permission pour entrer dans un café, un restaurant, pour aller au fitness ou pour simplement aller travailler.»