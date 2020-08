Espagne : 2’400 personnes évacuées suite à un incendie

Un feu de forêt, dont l’origine est encore inconnue, a ravagé près de 10’000 hectares et provoqué l’évacuation de 2’400 personnes dans le sud-ouest de l’Espagne.

Au moins 2’400 personnes ont été évacuées à cause d’un incendie qui a déjà ravagé près de 10’000 hectares dans la province espagnole de Huelva (sud-ouest) et qui demeurait actif dimanche, d’après les autorités locales.

L’armée en renfort

Du fait de son climat chaud et sec, l’Espagne, deuxième destination touristique mondiale, est touchée chaque été par des incendies de forêt qui menacent, selon les experts, de devenir plus fréquents et plus violents avec le réchauffement climatique.