Covid-19

Plus de 2000 soignants infectés en Suisse

Selon un sondage réalisé auprès des grands hôpitaux du pays, quelque 2100 membres du personnel soignant auraient été infectés par le coronavirus jusqu’à mi-mai. Les HUG arrivent en tête avec un taux d’infection du personnel de 6,26%.

Le taux d’infection parmi le personnel hospitalier est en moyenne d’un peu plus de 2%.

Plus de cas dans les hôpitaux romands

Il était toutefois plus élevé dans les hôpitaux romands. La palme revient aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec un taux d’infection de son personnel de 6,26%. Suivent l’Hôpital neuchâtelois (3,18%), l’Hôpital du Valais (2,86%), le CHUV (2,75%), l’Hôpital fribourgeois (2,74%) et l’Hôpital du Jura (2,11%). Le taux d’infection le plus bas a été enregistré en Thurgovie (0,36%).