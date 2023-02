Catastrophe naturelle : Plus de 20’000 morts dans le séisme en Turquie et en Syrie

Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien lundi a fait plus de 20’000 morts , selon de derniers bilans qui ne cessent d’augmenter, alors qu’un premier convoi d’aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie jeudi, au quatrième jour après la catastrophe.

Un correspondant de l’AFP a vu six camions, chargés notamment de matériel pour des tentes et de produits d’entretien, entrer en territoire syrien depuis la Turquie par le poste-frontière de Bab al-Hawa. Selon Mazen Allouch, un responsable du poste-frontière, il s’agit d’une aide qui était attendue avant le séisme d’une magnitude de 7,8, suivi de plus d’une centaine de secousses qui ont dévasté la Syrie et la Turquie.